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Şampiyon Kocaelispor'da İsmet Taşdemir görevinden ayrıldı

Şampiyon Kocaelispor'da İsmet Taşdemir görevinden ayrıldı
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Süper Lig'e yükselen Kocaliespor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, görevinden ayrıldı. Görevini bıraktığını açıklayan Taşdemir, "Bugün benim de son maçım, son görevimdi. Kupayı aldıktan sonra herkese veda edeceğim. Bizi destekleyen, desteklemeyen, eleştiren, eleştirmeyen, yanımızda olan herkese teşekkür çok ediyorum.'' dedi.

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenen Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, bu maçta takımın başındaki son görevine çıktığını, kupa töreninin ardından herkese veda edeceğini açıkladı.

Kolay gibi gözüken aslında zor bir sezonu mutlu şekilde geride bıraktıklarını belirten Taşdemir, Kocaelispor camiasının yeniden Süper Lig'de olmasına bir nebze de olsa vesile olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

''ÇOK ZORLUKLAR YAŞADIK''

Taşdemir, hayatta hiçbir şeyin kolay olmadığına değinerek, "Bu da dışarıdan çok kolaymış gibi gözükebilir ama çok zorluklarını da yaşadık. Kendi içimizde zorlukları tolere ettik ve çok şükür mutlu sona ulaştık." diye konuştu.

Şampiyonlukta emeği geçen futbolculara teşekkür eden Taşdemir, "Çok önemli bir karakter koydular ortaya. Önemli olan bu kentin Süper Lig'de olmasıydı. Bunu başaran bir ekibin içinde olduğum için hem kendimle hem de ekibimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

''BU BENİM SON MAÇIMDI''

Taşdemir, ilk geldiği gün birlik ve beraberlik içinde olmaları halinde bu işi başarabileceklerini söylediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün benim son maçımdı, son görevimdi. Kupayı aldıktan sonra herkese veda edeceğim. Bizi destekleyen, desteklemeyen, yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir 5 ay geçirdim. Kişiler önemli değil, önemli olan camialar. Bu camianın yeri Süper Lig'di. Burada olduğu için de çok mutluyum."

Taşdemir, konuşmasının soru-cevap bölümüne geçtiği sırada toplantı salonuna giren Kocaelisporlu oyuncuların sürpriziyle karşılaştı. İsmet Taşdemir'i ıslatan futbolcular, bir süre şampiyonluğu kutladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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