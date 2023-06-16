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Şampiyon Galatasaray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti

Şampiyon Galatasaray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti

Spor Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşmeye sarı-kırmızlı futbolcular, yöneticiler ve teknik heyet katıldı.

Süper Lig'in 2022-2023 sezonunu lider tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Şampiyon Galatasaray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti

ERDOĞAN'A FORMA HEDİYE EDİLDİ

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen ziyarette, Galatasaray futbol takımının yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları yer aldı. 53 numaralı Galatasaray forması takdim edildi.

Şampiyon Galatasaray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti

BAKANLAR DA KATILDI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, Hamza Yerlikaya da görüşmeye eşlik etti.

Şampiyon Galatasaray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray Spor Haberler

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