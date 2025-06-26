Şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı

Şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko, kupasını aldı. Sarı-lacivertli takımda şampiyonluk kupasını kaptan Melih Mahmutoğlu ile Marko Guduric beraber kaldırdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş Fibabanka'ya 4-1 üstünlük kurarak şampiyon olan Fenerbahçe Beko, kupasını aldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ve sarı-lacivertli takımın Beşiktaş'ı 84-68 yenerek şampiyonluğa ulaştığı serinin beşinci müsabakasının ardından kupa töreni düzenlendi.

Seremonide ilk olarak Beşiktaş'a ödülü verildi. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Yiğit Arslan'a ikincilik şildini, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay takdim etti.

Ardından sarı-lacivertli basketbolcular ve teknik heyet madalyalarını aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk kupasını Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu'na verdi.

Deneyimli oyuncu, büyük bir jeste imza atarak Marko Guduric'i yanına çağırdı ve kupayı iki oyuncu beraber havaya kaldırdı.

Melih ile Guduric'in kupayı kaldırmasının ardından sarı-lacivertli basketbolcular ile taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

FİNAL SERİSİNİN MVP'Sİ KHEM BİRCH

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü Fenerbahçe Beko'dan Khem Birch kazandı. Kanadalı pivot, final serisinde yapılan 5 maçta 11,2 sayı ortalamasıyla oynadı.

GHERARDİNİ VE GUDURİC'E VEDA

Fenerbahçe Beko'da yönetim kurulu danışmanı Maurizio Gherardini ile Sırp basketbolcu Marko Guduric'e veda edildi.

Kupa töreninin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile erkek basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Gherardini ile Guduric'e forma verdi. 2014'ten bu yana Fenerbahçe Beko'da birçok pozisyonda görev yapan Gherardini, yaptığı açıklamada, "En derin kalbimle teşekkür ederim. Kalbim her zaman sarı-lacivert atacak. Bu inanılmaz kulübe ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Her zaman Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.

2017-2019 ve 2020-2025 yıllarında sarı-lacivertli ekipte forma giyen Guduric ise, "İlk olarak güzel aileme teşekkür ederim. İnanılmaz bir sezon yaşadık. Tarih yazdık. Gurur duyuyorum. Tüm destekleriniz için teşekkür ediyorum. Her zaman her yerde en büyük Fener." diye konuştu. Marko Guduric, eşi ve çocuklarıyla taraftarı selamladı. Fenerbahçe taraftarı da Sırp oyuncuya tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde veda etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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