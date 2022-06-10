Şampiyon Boksör Demirezen'den Rektör Kuş'a ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şampiyon Boksör Demirezen'den Rektör Kuş'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Şampiyon Boksör Demirezen'den Rektör Kuş'a ziyaret

Milli Boksör ve Balıkesir Üniversitesi Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret etti.

Milli Boksör ve Balıkesir Üniversitesi Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret etti. Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen EC Boxing gecesinde, Amerikalı Kevin Johnson'ı mağlup ederek yeni bir zafere daha imza atan Demirezen, kendisine verdiği destekler dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da, ziyareti dolayısıyla teşekkür ettiği konuğu Demirezen'i yeni galibiyeti dolayısıyla tebrik ederken, gelecek maçlarında da başarılar diledi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title