Sampaoli'yi gönderen Sevilla koltuğu saatler içinde doldurdu! Takım Mendilibar'a emanet

Jorge Sampaoli ile yolları ayıran Sevilla, 24 saat geçmeden koltuğu doldurdu. Sampaoli'nin yerine Luis Mendilibar getirildi.

İspanyol ekibi Sevilla, ligde istenilen başarıyı bir türlü gösteremeyen ve son olarak 2-0'lık Getafe mağlubiyetinin ardından teknik direktör Jorge Sampaoli ile yollarını resmen ayırdı.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Getafe mağlubiyetinin ardından Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği aktarıldı. İspanyol ekibi, takımın ligde alt sıralardan kurtulamaması ve son maçlarda alınan başarısız sonuçların ardından bu kararın alındığını belirterek Sampaoli'ye teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

AYNI GÜN İÇİNDE MENDILIBAR

Sevilla kulübü tarafından yapılan açıklamada, teknik direktörlük pozisyonuna Jose Luis Mendilibar'ın getirildiği açıklandı. Jose Luis Mendilibar kariyerinde son olarak La Liga temsilcisi Alaves'i çalıştırmıştı.