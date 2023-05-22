Samet'in PFDK'ye sevk edilmesi Ahmet Çakar'ı çıldırttı: Belli yerlere yalakalık yaptınız

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin'in Trabzonsporlu Trezeguet'nin gol sevincinde secde yaptığı sırada tükürdüğü iddiasıyla PFDK'ye sevk edilmesini çok sert eleştirdi. Çakar, "TFF, ne kadar belli zümrelere yaranmak için hareket ettiğini bu gece bir daha göstermiştir. Belli zümrelere yalakalık olsun diye bu yalakalık eylemini yaptınız. Bu yaptığınız dinimize saygısızlıktır" dedi.

TFF, Fenerbahçeli Samet Akaydin'in Trabzonsporlu Trezeguet'nin gol sevincinde secde yaptığı sırada yanından geçerden tükürmesi sebebiyle PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu.

SAMET, İDDİALARI YALANLADI

Fenerbahçeli Samet Akaydin, geçtiğimiz günlerde bu olayla ilgili "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

"BELLİ ZÜMRELERE YARANMA"

Beyaz Futbol'un ünlü yorumcusu Ahmet Çakar, Samet'in PFDK'ye sevk edilme kararına ateş püskürdü. Çakar,"Türkiye Futbol Federasyonu ne kadar oportünist, ne kadar belli zümrelere yaranmak için hareket ettiğini bu gece bir daha göstermiştir. Yazıklar olsun. Bunu en masum bu kadar konuşabiliyorum. Belli zümrelere yalakalık olsun diye bu yalakalık eylemini yaptınız.Bu yaptığınız sadece Samet'e ve Fenerbahçe'ye haksızlık değil. İslam dinine, hepimizin dinine, yüzde 98'imizin dinine ağır saygısızlık yaptınız" ifadelerini kullandı.

AHMET ÇAKAR'DAN FENERBAHÇE'YE ÇAĞRI

Çakar, sessiz kalan Fenerbahçe'ye "Fenerbahçe yöneticilerine sesleniyorum. Neredesiniz? Çıkıp konuşsanıza. Oyuncunuzu linç kültürüne soktular. Hiçbir suçu yok çocuğun. Siz niye sessizsiniz?" ifadeleriyle çağrı yaptı.

FENERBAHÇELİLER BU GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞIYOR

Fenerbahçeli taraftarlar ve pek çok futbolsever, bazı görüntülerle Samet Akaydin'in, Trezeguet'nin uzağında bu hareketi yaptığını ifade ediyor.