Samet Aybaba'ya sürpriz teklif

Samet Aybaba'ya sürpriz teklif
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'Genç Milli Takımlar Genel Koordinatörlüğü' görevine Samet Aybaba'yı getirmek istiyor. Aybaba'ya bu konuda teklif yapıldığı belirtildi. Samet Aybaba daha önce Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevini yürütmüştü ancak 2024 yılında Beşiktaş ile yollarını ayırmıştı.

Son olarak Beşiktaş'ta görev alan deneyimli teknik direktör Samet Aybaba ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

TFF'DEN SAMET AYBABA'YA TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'Genç Milli Takımlar Genel Koordinatörlük' görevine Samet Aybaba'yı getirmek istiyor. Bu doğrultuda TFF yetkililerinin 70 yaşındaki Samet Aybaba'ya teklif yaptığı ifade edildi.

EN SON BEŞİKTAŞ'TA GÖREV YAPTI

Teknik direktörlük kariyeri boyunca birçok takımda görev alan Samet Aybaba, son olarak Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi. Samet Aybaba, yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 2024 yılında Beşiktaş ile yollarını ayırmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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