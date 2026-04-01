Samet Akaydin: "İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda yarım kalan hikayemizi daha yukarı çekeriz"

Milli futbolcu Samet Akaydin, FIFA Dünya Kupası'na gittikleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "İnşallah Dünya Kupası'nda da daha üstüne koyarız, Avrupa Şampiyonası'nda yarım kalan hikayemizi daha yukarı çekeriz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finalinde Fadil Vokrri Stadyumu'nda mücadele ettiği Kosova'yı 1-0'lık skorla mağlup etti ve Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Maçın ardından milli futbolcu Samet Akaydin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok mutlu olduklarını söyleyen milli futbolcu, "İçeride inanılmaz mutluluk vardı. Dünya Kupası'nda gideceğimize emindik. Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor. Ülke olarak da bunu hak ediyorduk. Gerçekten çok kaliteli bir takımımız var. İnanılmaz bir ortamımız var. Oynayan, oynamayan hiç önemli değil. Hep başarıya odaklıydık. Oynadığımız Avrupa Şampiyonası olsun, Dünya Kupası elemeleri olsun hepsinde birbirimize sahip çıktık. Dışarıya kulaklarımızı kapadık, hiçbir şeye kafamızı takmadık. Tamamen Dünya Kupası'na odaklanmıştık. Gittiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. Ülkemize böyle bir gurur yaşattığımız için mutluyuz. İnşallah Dünya Kupası'nda da daha üstüne koyarız, Avrupa Şampiyonası'nda yarım kalan hikayemizi daha yukarı çekeriz" diye konuştu. - PRİŞTİNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı