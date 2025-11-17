Haberler

Samet Akaydin'a İngiltere'den sürpriz talip

Samet Akaydin'a İngiltere'den sürpriz talip
Güncelleme:
Çaykur Rizespor forması giyen milli futbolcu Samet Akaydin'a sürpriz bir talip çıktı. İngiltere Championship ekibi Blackburn Rovers, 31 yaşındaki oyuncuya talip oldu.

  • Blackburn Rovers, Samet Akaydin'ı transfer listesine ekledi.
  • Samet Akaydin'ın Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
  • Samet Akaydin bu sezon 11 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un formasını terleten Samet Akaydin ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

BLACKBURN ROVERS TALİP OLDU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; İngiltere Championship'te kötü günler geçiren Blackburn Rovers, savunma hattını güçlendirmek adına Samet Akaydin'ı transfer listesine ekledi. İngiliz ekibinin yöneticilerinin milli oyuncu için kulübü Çaykur Rizespor'a devre arasında transfer teklifi yapacağı belirtildi.

TEKLİFE SICAK BAKABİLİR

Haberde, kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki yıldız oyuncunun İngiltere'den gelecek teklife sıcak bakma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Samet, bu maçlarda takımı adına 1 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor

