Samatta'dan bir garip paylaşım! Pelkas'ın düğününde yaptığı zoom dalga konusu oldu
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, hayatını Kiveli Marda ile birleştirdi. İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen düğün törenine sarı-lacivertli camia adeta çıkarma yaparken, Mbwana Samatta'nın paylaşımı dikkat çekti. Tanzanyalı golcünün Pelkas'ın düğününde yunan futbolcuya değil, avizeye zoom yapması sosyal medyada dalga konusu oldu.
Fenerbahçe camiası, Pelkas'ın düğününde bir araya geldi. İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen törende Samatta'nın paylaşımı sosyal medyada oldukça ilgi çekti.
AVİZEYE ZOOM YAPTI
Hayatını Kiveli Marda ile birleştiren Pelkas'ın düğününe takım arkadaşları da katıldı. Sarı-lacivertlilerden ayrılması gündemde olan Mbwana Samatta'nın düğünde yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Tanzanyalı futbolcunun yaptığı tek düğün paylaşımında Pelkas'a değil avizeye zoom yapması sosyal medyada dalga konusu oldu.