Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları Alanya'da yapıldı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçlarında Metpack Alanya Yıldızları ve Gaziantep Doruk Spor Kulübü gibi takımlar play-off oynamaya hak kazandı. Kozluspor ve Muğla Köyceğiz Göl Spor Kulübü ise alt lige düştü.

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan son gün maçlarında Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, Muğla Köyceğiz Göl Spor Kulübünü 10-2, YFO Haydarpaşa, Kozluspor'u 8-2, Metpack Alanya Yıldızları, Ege Yıldızları Spor Kulübünü 6-4 ve Gaziantep Doruk Spor Kulübü, Gaziantep Polisgücü'nü 8-5 mağlup etti.

Karşılaşmalar sonucunda ilk dört sırayı alan Metpack Alanya Yıldızları, Gaziantep Doruk Spor Kulübü, Gaziantep Polisgücü ve YFO Haydarpaşa play-off oynamaya hak kazandı.

Ligin son iki sırasında bulunan Kozluspor ve Muğla Köyceğiz Göl Spor Kulübü, alt lige düştü.

