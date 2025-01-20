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Salon Federasyon Kupası Samsun'da Başladı

Salon Federasyon Kupası Samsun'da Başladı
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Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası, 118 kulüp ve 904 sporcunun katılımıyla Samsun'da başladı. Organizasyon, klasik yay, makaralı yay ve yalın yay kategorilerinde düzenleniyor ve 24 Ocak Cuma günü sona erecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası, Samsun'da başladı.

Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyona, 118 kulüp ve 904 sporcu katılıyor.

Büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde klasik yay, makaralı yay ve yalın yay sınıflarında düzenlenen organizasyon, 24 Ocak Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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