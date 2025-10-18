Haberler

Salomon Cappadocia Ultra Trail, 79 Ülkeden 2 Bin 406 Sporcu ile Başladı
Türkiye'nin Kapadokya'sında düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra Trail, sabah saatlerinde 79 ülkeden toplam 2 bin 406 sporcunun katılımıyla başladı. Etkinlikte elit atletler de yer alıyor ve yarışlar 119K, 63K ve 38K parkurlarında gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin patika koşu takvimindeki özel yarışlardan Salomon Cappadocia Ultra Trail, sabahın ilk ışıklarıyla başladı. 79 ülkeden 2 bin 406 sporcu, Ürgüp kent meydanından verilen startla Kapadokya'nın parkurlarına adım attı.

UNESCO Dünya doğal ve kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya, bu yıl Salomon Cappadocia Ultra Trail'e 12. kez ev sahipliği yapıyor. Düzenlenen organizasyonda sporcular 119K, 63K ve 38K koşacak.

Elit atletler mücadele ediyor

Salomon Cappadocia Ultra Trail'de elit atletler de yarışıyor. İngiliz Kerlen Marcel, Salomon'un Kanadalı global atleti Christian Meier, Türk sporcular Beyza Güzel, İrem Can Ayaz, Üzeyir Söylemez, Mustafa Araç, Bilal Öztürk, Tuğçe Karakaya, Fatma Taş ve Necdet Ülker bu isimler arasında yer alıyor.

79 ülkeden 2 bin 406 sporcu yarışacak

Bu yıl 12.'si düzenlenen Cappadocia Ultra Trail, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen binlerce sporcuyu Kapadokya'da buluşturuyor. Bu yıl kayıtların sona ermesiyle birlikte, organizasyonda 79 farklı ülkeden 879'u kadın, 1527'si erkek olmak üzere toplam 2 bin 406 sporcu yer aldı. 119K'lık parkurda 218 sporcu, 63K'lık parkurda 598, 38K'lık parkurda 1055 sporcu mücadele edecek.

Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri yarın düzenlenecek törenle birlikte verilecek. - NEVŞEHİR

