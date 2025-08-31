Salıpazarı Belediye Başkanı, Samsunspor Taraftarını Uğurladı

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, bu akşam Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Samsunspor'a destek vermek için ilçeden yola çıkan taraftar grubunu uğurladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen taraftarlar, kırmızı-beyaz forma ve bayraklarıyla Trabzon'a hareket etti.

Karaca, yaptığı konuşmada, "Bu sevda hiçbir şeye benzemez. Atatürk'lü armanın peşinde davamız nereye, biz oraya. Kuzeyin Kralı Samsunspor'umuza Trabzonspor karşılaşmasında yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftar grubunun temsilcisi Fatih Karaca ise, "Her zaman Samsunspor'umuzun ve taraftarının yanında olan, desteğini esirgemeyen ve bugün de bize ulaşım desteği sağlayan Belediye Başkanımız Refaettin Karaca'ya teşekkür ediyorum. Salıpazarı Şehzadeler Taraftar Grubu, her zaman olduğu gibi bu karşılaşmada da tribünlerde yerini alarak Samsunspor'a 90 dakika boyunca destek verecek." dedi.