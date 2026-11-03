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Salihlili genç judocular Manisa'daki judo il birinciliğinde 12 madalya kazandı

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Salihlili genç judocular Manisa'daki judo il birinciliğinde 12 madalya kazandı
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Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo İl Birinciliği müsabakalarında Salihlili sporcular 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı. 52, 63, 81 ve +70 kilolarda il birincisi olan sporcular, ilçeye 12 madalyayla büyük gurur yaşattı.

Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo İl Birinciliği müsabakalarında Salihlili genç judocular, 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Okul Sporları Gençler Judo İl Birinciliği müsabakaları Manisa'da gerçekleştirildi. Farklı kilo kategorilerinde mücadele eden Salihlili sporcular, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Müsabakalar sonucunda S. Erva Koçyiğit 52 kiloda, Göksu Delibay 63 kiloda, Mustafa Göde 81 kiloda ve Hira Kılkış +70 kiloda il birincisi oldu.

Ecrin Hanım Yıldız 52 kiloda, Sami Efe Uğurlu 81 kiloda ve Mürüvvet Nur Özkan +70 kiloda il ikinciliği elde etti.

Yeşim Hira Aktaş 57 kiloda, Ayriz İpekli 63 kiloda, Efe Koçak 73 kiloda, Nazif Efe Alper 73 kiloda ve Hilal Nur Özer +70 kiloda il üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, derece elde eden sporcuları, beden eğitimi öğretmenlerini ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Salihli'nin genç judocuları, kazandıkları 12 madalyayla ilçeye büyük gurur yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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