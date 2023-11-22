Salihli Galatasaray Taraftarlar Derneği Yeni Başkanını Seçti

Manisa'nın Salihli ilçesinde sarı kırmızı renklere gönül veren sporseverler tarafından kurulan Galatasaray Taraftarlar Derneği yeni başkanını seçti.

Salihli Galatasaray Taraftarlar Derneği, 3. Oalağan Genel Kurulunu dernek binasında gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin Divan Başkanlığını Yavuz Özdem yaptı. Kongreye tek liste ile katılan Uğur Özçelik, derneğin yeni başkanı seçildi.

2 dönem görev yapan derneğin kurucu başkanı Cüneyt Musal'a teşekkür eden Özçelik "Salihli'de devraldığımız sarı kırmızı bayrağımızı daha üst noktalara taşıyacağız. Burada as olan Galatasaray, ortak amacımızda Galatasaray'dır, değer ve konumumuz hep aynıdır" dedi. "Biz birlikte bir aileyiz, Çünkü Galatasaraylıyız" diyen Özçelik "Sizlerin desteği Salihli'de çok güzel bir dönem hep beraber yaşayacağız. Mayıslar bizimdir. Hedef 24 şampiyonluk" diye konuştu.

Uğur Özçelik Başkanlığındaki Salihli Galatasaray Taraftarlar Derneği yönetimi Hasan Soy, Tolga Özdoğan, Mehmet Fatih Suntay, Armağan Döner, Ahmet Cüneyt Musal, Fırat Gündem, Mehmet Kocabıyık, Ahmet Demir ve Cemal Güzelyurt'tan oluşurken, denetim ve disiplin kurulu ise Erdoğan Vural, Mehmet Aktaş, Yusuf Algül, Ali Galip Yıldız, Orhan Bayır ve Süleyman Kocabıyık'tan oluştu. - MANİSA