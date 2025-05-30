Salihli'de Ücretsiz Yaz Spor Okulları Başlıyor

Salihli'de Ücretsiz Yaz Spor Okulları Başlıyor
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yaz tatilinde 'Haydi Spora' sloganıyla 14 farklı branşta ücretsiz yaz spor okulları açılacak. 5-18 yaş arası çocuk ve gençler, uzman antrenörler eşliğinde çeşitli branşlarda eğitim alabilecek.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Gençlik ve Spor Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin yaz tatilini iyi değerlendirebilmeleri için yaz döneminde "Haydi Spora" sloganıyla gerçekleşecek yaz spor okullarında 14 farklı branşta ücretsiz kurs açacak.

Salihli'de yaşayan çocuk ve gençlerin bilişsel ve sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sunulan yaz spor okulları çerçevesinde atletizm, hokey, basketbol, judo, cimnastik, okçuluk, dart, tenis, floor curling, voleybol, futbol, güreş, hentbol ve yüzme branşlarında kurslar verilecek.

Alanında uzman antrenörler eşliğinde verilecek olan ücretsiz eğitimlere 5-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin katılabileceğini belirten Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, başvuruların ise Ramiz Turan Spor Kompleksi ve 50.Yıl Ortaokulu Spor Salonu'nda yapıldığını söyledi.

Salihli'de yaz spor okullarına önem verdiklerini belirten Ayaz, "Amacımız yaz tatilinde binlerce çocuk ve gencimizi sporla buluşturmak ve onların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktır" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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