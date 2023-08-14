Saliha Şahin: Kadınlar Avrupa Şampiyonası daha zor olacak

- Saliha Şahin: "Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Saliha Şahin:

"Her maça inançla çıktığımız için şampiyon olduk"

İSTANBUL - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Saliha Şahin, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın Milletler Ligi'nden daha zor olacağını belirterek gruptan lider olarak çıkmak istediklerini söyledi.

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Saliha Şahin, şampiyona öncesi İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu. Sözlerine Milletler Ligi'nde alınan şampiyonlukla başlayan Saliha, "VNL'i (Milletler Ligi) başından sonuna kadar çok mücadele ederek, çok inanarak Teksas'ı bekledik. Teksas'ta da her maça aynı konsantrasyon ve inançla çıktığımız için ve çok iyi oyun sergilediğimiz için şampiyon olduk" dedi.

"Zor şartlara rağmen sahada her şeyi vermek istedik"

Uzak doğuda zor şartlar altında hazırlandıklarını aktaran Şahin, "Hong Kong sonrası Bangkok biraz zor geçti. Çünkü bizim kültürümüze çok farklı bir kültür. Yemekler çok farklı, dışarıda nefes alamıyorsun çok sıcak. Aslında çok zor şartlar altında geçirdiğimiz bir 24 gün oldu. Buna rağmen 'gerçekten içimize sinerek ayrılalım buradan, sadece her şeyimizi sahada verelim. Burası da bitsin' diye konuşuyorduk aramızda" ifadelerini kullandı.

"ABD maçında şampiyonluğu hissettim"

Milletler Ligi'nde hangi maçta şampiyonluğun geleceğini hissettin? Sorusuna ise Saliha şu yanıtı verdi:

"Benim ABD maçında oldu. Zaten yarı final oynuyorsun, yarı finalde çok iyi bir oyun oynadık. Finalde de karşımıza kim gelirse her şeyini sahaya koyacaksın ve gerisi teferruat."

"Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz"

CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile ilgili görüşlerini dile getiren 24 yaşındaki voleybolcu, "Avrupa Şampiyonası VNL'den daha zor olacak. Biz de hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

"Bizimle aynı duyguları paylaşmaları mutlu etti"

ABD'de oynanan finallerde kendilerine yoğun destek veren Türk halkına teşekkürlerini ileten Saliha sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerçekten samimi bir şekilde hepimiz kazandık. Bunu Teksas'ta da hissettik. Buraya geldiğimizde hissettiğimiz neyse Teksas'ta da hissettiğimiz oydu. Hep bizim arkamızda oldukları, onların da bizimle aynı duyguları paylaştıklarını bilmek ve görmek mutlu etti."