Salih Uçan'ın 552 günlük hasreti sona erdi

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın, Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü kaydeden Salih Uçan, tam 552 gün sonra gol sevinci yaşadı. Salih, son golünü 29 Ağustos 2024 tarihinde Avrupa Ligi elemelerinde Lugano'ya karşı kaydetmişti.

  • Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Çaykur Rizespor'u 4-1 yendi.
  • Salih Uçan, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'a karşı 38. dakikada gol attı.
  • Salih Uçan'ın önceki golü 29 Ağustos 2024'te Avrupa Ligi elemelerinde Lugano karşısındaydı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında Çaykur Rizespor'u 4-1'lik skorla geçmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ RAHAT TURLADI

Siyah-beyazlıların golleri 26. dakikada Murillo, 38. dakikada Salih Uçan, 42. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 80. dakikada Kartal Kayra kaydetti.

SALİH UÇAN'IN 552 GÜNLÜK HASRETİ SONA ERDİ

Kara Kartal'ın ikinci golünü atan Salih, uzun bir aradan sonra da gol sevinci yaşamış oldu. En son 29 Ağustos 2024 tarihinde Avrupa Ligi elemelerinde iç sahada oynanan Lugano karşısında fileleri sarsan Salih, tam 552 gün sonra Tüpraş Stadyumu'nda ağları havalandırdı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
