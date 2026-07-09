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Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Salih Özcan, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Salih Özcan, İstanbul'a geldi
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Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Salih Özcan, İstanbul'a geldi. Havalimanında taraftarların coşkulu karşılamasıyla karşılaşan oyuncu, 'Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz' dedi.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu milli futbolcu Salih Özcan, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri ve çok sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı.

Beşiktaş atkısıyla kameralara "kartal" pozu veren Salih, ardından taraftarlara "üçlü" çektirdi.

Basın mensuplarına konuşan Salih Özcan, çok mutlu olduğunu belirterek, "Dört gözle bugünü bekledim. Beşiktaş Kulübünün bir parçası olmak, benim için çok gurur verici. Sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum. Kulüp için savaşacağız. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü ile birlikte oynayacağı için duyduğu heyecanı dile getiren 28 yaşındaki futbolcu, "Orkun ile tekrar kavuştuk. Onun yanında oynarken kendimi rahat hissediyorum. Birbirimize yardım ediyoruz, bu yüzden kendimi iyi hissediyorum." dedi.

Salih Özcan'ın transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Altyapı eğitimini Almanya'daki SC West Köln ve Köln'de alan Salih Özcan, son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund'da forma giydi. Salih, Türkiye ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösterdi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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