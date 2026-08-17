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Salih Özcan: İlk Maça Böyle Başlamak İstemiştik

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BEŞİKTAŞ’IN tecrübeli orta sahası Salih Özcan “Çok mutluyuz. İlk maçımıza böyle başlamak istemiştik. Allah’a şükür iyi gidiyoruz” dedi.

BEŞİKTAŞ'IN tecrübeli orta sahası Salih Özcan "Çok mutluyuz. İlk maçımıza böyle başlamak istemiştik. Allah'a şükür iyi gidiyoruz" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Salih Özcan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mutlu olduklarını ifade eden Salih Özcan, "Çok mutluyuz. İlk maçımıza böyle başlamak istemiştik. Allah'a şükür iyi gidiyoruz. Orkun ile iyi bir ilişkimiz var. Maçlarda aynı düşünüyoruz. Kaliteli bir oyuncu. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftarların kendilerini çok motive ettiğini söyleyen 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnanılmaz iyi bir atmosferdi. Bizi de motive ediyorlar. Bizim için de çok önemli. Takımın ruhu da çok iyi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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