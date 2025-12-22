Salih Özcan harekete geçti! Ocak ayında Süper Lig'e gelmesi an meselesi

Süper Lig devi Beşiktaş orta saha transferi için çalışmalarını sürdürürken, bu doğrultuda ön plana çıkan isim Salih Özcan oldu.

BORUSSIA DORTMUND İLE GÖRÜŞECEK

Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ın bonservis sürecini yakından takip ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Dortmund, sezon sonu sözleşmesini yenilemeyeceğini açıkladığı 27 yaşındaki futbolcudan 1.5 ila 2 milyon euro civarında bir gelir bekliyor. Ancak Salih Özcan, kulübüyle bir görüşme yaparak ocak ayında bedelsiz ayrılmak isteyecek.

BEŞİKTAŞ'LA MASAYA OTURACAK

Milli oyuncu, kulübünden olumlu yanıt alması durumunda ise rotasını Türkiye'ye çevirecek. Yıldız ismin, ayrılık izni almasının ardından Beşiktaş'la transfer masasına oturacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 4 maça çıkıp 21 dakika süre alan Salih Özcan, bu maçlarda gol ya da asist yapamadı.