Salih Özcan harekete geçti! Ocak ayında Süper Lig'e gelmesi an meselesi
Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan, kulübüyle ocak ayında bedelsiz ayrılma görüşmeleri yapacak. Deneyimli orta saha, olumlu cevap alması durumunda Beşiktaş ile transfer masasına oturacak.
- Borussia Dortmund, Salih Özcan'ın sözleşmesini sezon sonu yenilemeyeceğini açıkladı.
- Salih Özcan, Borussia Dortmund'dan ocak ayında bedelsiz ayrılmak için kulübüyle görüşme yapacak.
- Salih Özcan, bu sezon Borussia Dortmund ile 4 maça çıkıp 21 dakika süre aldı ve gol veya asist yapmadı.
Süper Lig devi Beşiktaş orta saha transferi için çalışmalarını sürdürürken, bu doğrultuda ön plana çıkan isim Salih Özcan oldu.
BORUSSIA DORTMUND İLE GÖRÜŞECEK
Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ın bonservis sürecini yakından takip ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Dortmund, sezon sonu sözleşmesini yenilemeyeceğini açıkladığı 27 yaşındaki futbolcudan 1.5 ila 2 milyon euro civarında bir gelir bekliyor. Ancak Salih Özcan, kulübüyle bir görüşme yaparak ocak ayında bedelsiz ayrılmak isteyecek.
BEŞİKTAŞ'LA MASAYA OTURACAK
Milli oyuncu, kulübünden olumlu yanıt alması durumunda ise rotasını Türkiye'ye çevirecek. Yıldız ismin, ayrılık izni almasının ardından Beşiktaş'la transfer masasına oturacağı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla 4 maça çıkıp 21 dakika süre alan Salih Özcan, bu maçlarda gol ya da asist yapamadı.