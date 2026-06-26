Türkiye-ABD maçının ardından

LOS 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda oyunculardan Salih Özcan, elenmenin verdiği üzüntü sebebiyle galibiyet coşkusunu yaşayamadıklarını belirtti.

Los Angeles Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 28 yaşındaki futbolcu, kazandıkları için sevinemediklerinin altını çizdi.

Dünya Kupası'ndan erken elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Salih Özcan, "Bu takım fazlasıyla hak ediyordu. Takımda çok yetenekli oyuncularımız var. Kendimize güveniyorduk ve son maçta da gerçek yüzümüzü göstermek istedik. Öyle de yaptık." ifadelerini kullandı.

Bu turnuvadan ders almaları gerektiğini belirten Salih Özcan, "Her maçtan ders alabilirsin. Şimdilik gelecek maçlarda bu maçı örnek olarak alabiliriz ve o şekilde odaklanabiliriz." açıklamasında bulundu.

Turnuvayı galibiyetle kapatmanın kendileri adına önemli olduğunu ve milli takımın neler yapabileceğini gösterdiğini vurgulayan Salih Özcan, "Turnuvaya iyi başlayamazsan, işler zorlaşıyor. Artık her takım iyi futbol oynayabiliyor, iyi mücadele edebiliyor. Bunu ilk iki maçta gördük, hedefimiz turnuvayı iyi şekilde bitirmekti. ABD, iyi bir takım. Kendimize güvenerek sahaya çıktık ve öz güvenle maça başladık. Hedefimiz kazanmaktı ve bunu başardık. ABD, geniş bir kadroya sahip. Bence her pozisyondaki oyuncuları iyiydi. Bunu fark ettik, başlangıçta biz de sorunlar yaşadık. Maça hangi kadroyla çıktıklarına bakmadık. Önemli olan kazanmamızdı." diye konuştu.

Salih Özcan, Dünya Kupası'nda 70 bin kişinin önünde maça çıkmanın özel bir durum olduğuna da dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu turnuva çok özel. Ama tabii ki hayal kırıklığı yaşadık. Bu takım daha fazlasını hak ediyor, kadroda bu kalite var. Bu turnuvadan derslerimizi çıkarıp önümüzdeki yıllarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."