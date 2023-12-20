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"Saldırının azmettiricisi Emre" diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!

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Halil Umut Meler'in saha içerisinde kendisine yapılan saldırı için "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Kendisi benden özür de dilemedi. Varsa ispatlayın, yaptı deyin" iddialarına Emre Belözoğlu cephesinden yanıt geldi. Belözoğlu, "Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler'e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim" dedi. Bu açıklamalardan sonra Emre'nin Halil Umut Meler'e koridorda sarıldığı anın görüntüsü de çıktı.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, bugün verdiği röportajda saldırının azmettiricisi olarak Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nu işaret etti. Emre'nin kendisinden özür dilemediğini belirten Meler, "Emre Belözoğlu özür dilemedi. Varsa ispatlayın, yaptı deyin" ifadelerine yer verdi.

'Saldırının azmettiricisi Emre' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!

SARILDIĞI ANIN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Emre Belözoğlu, "Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler'e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim" diyerek Halil Umut Meler'in iddialarını yalanladı. Tartışmalar devam ederken Emre'nin koridorda Meler'e sarıldığı anın görüntüleri de ortaya çıktı.

'Saldırının azmettiricisi Emre' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!

"OLAYDAN SONRA KENDİSİNİ ARADIM"

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Belözoğlu, "Olaydan sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum. Yardımcı hakemi de bana 'Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz. Yerde vuranlara da bağırarak, nerede sizin delikanlılığınız, diye tepki gösterdiniz.' Kendisi de bana teşekkür etti. Gerekli açıklamaları yarın maçımızdan sonra da yapacağım" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Halil Umut Meler Emre Belözoğlu Hukuk Spor Haberler

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