Salda Duatlonu Türkiye Kupası yarışları başladı

Burdur'da gerçekleştirilen Salda Duatlonu Türkiye Kupası, 466 sporcunun katılımıyla başladı. Yarışlar, eşsiz doğa manzarası eşliğinde koşu ve bisiklet parkurlarında yapıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Burdur'da Salda Duatlonu Türkiye Kupası ilk gün yarışları yurt içi ve yurt dışından 466 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Salda Duatlonu Türkiye Kupası Burdur Valiliği himayesinde, Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü çevresinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden, turkuaz rengi suyu ve beyaz kumsallarıyla dikkati çeken Salda Gölü'nün çevresinde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, eşsiz doğa manzarası eşliğinde koşu ve bisiklet parkurlarında mücadele etti.

Organizasyonun ilk etabında yarışan elit erkekler kategorisinde birinci Ivan Shevchenko, ikinci Umut Pınarcı, üçüncü Burakhan Öztaş oldu.

Elit kadınlar kategorisinde, Dilara Kara birinci ve Zehra Erdoğan ikinciliği elde etti.

Genç erkekler kategorisinde Zakhar Tsivkovskyi birinci, Dorukalp Azizoğlu ikinci, Mertcan Koşar, yarışı üçüncü bitirdi.

Genç kadınlarda, birinciliği Mariia Ivashchenko, ikinciliği Lieia Bezlepkina, üçüncülüğü Beren Urhan kazandı.

Paradualton kategorilerinde ise Tahir Erdemir ve Yusuf Efe Gündüz birinci olurken, Can Adal Yıldız ve Umut Gençler ikincilikle yarışmayı tamamladı.

Dereceye giren sporculara Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve protokol üyelerince ödülleri verildi.

Bilgihan, gazetecilere, Salda'nın Dünya Jeolojik Miraslarından en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Salda'nın bilim ve spor için önemli bir yer olduğunu belirten Bilgihan, "27 Nisan'da da bilim meraklılarını Salda'ya bekliyoruz. Haziran ayında ise astrobiyolojik etkinlik günlerinde bütün bilim tutkunlarını, doğaseverleri ve Salda meraklılarını bekliyoruz." dedi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkan Vekili Bülent Çendik ise Salda'nın doğasının triatlon ve duatlon yarışları için çok uygun olduğunu kaydetti.

Duatlonda paraduatlon kategorisinde birinci olan Tahir Erdemir, 2028 Los Angeles olimpiyatlarına hazırlandığı anlatarak organizasyondan memnun olduğunu dile getirdi.

Organizasyon yarınki yarışlarla sona erecek.

Kaynak: AA / Hale Pak
