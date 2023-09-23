Sakatlıktan dönen Arda Güler, Ancelotti'nin ağzını açık bıraktı! Formayı almak için gün sayıyor

Sakatlık sürecinin ardından Real Madrid ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Arda Güler, teknik ekibi büyülemeye devam ediyor. Genç yıldızın hızlı bir şekilde tedavi sürecini tamamlaması ve idmandaki performansı, eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti'yi de oldukça şaşırttı. Güler'in 30 Eylül'de oynanacak Girona maçında sahada olması bekleniyor.