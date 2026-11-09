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Sakatlanan Demir Ege Tıknaz'ın yerine Barış Kalaycı Ümit Milli Takım kadrosuna girdi

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2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yapıldı. Braga'da oynayan Demir Ege Tıknaz sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı, yerine Fatih Karagümrük'ten Barış Kalaycı kadroya dahil edildi.

2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Braga takımında oynayan Demir Ege Tıknaz, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken yerine Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük forması giyen Barış Kalaycı, aday kadroya dahil edildi.

Kaynak: AA
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