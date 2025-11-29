Sakaryaspor ve Ümraniyespor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor, sahasında Ümraniyespor ile yaptığı maçta 1-1 berabere kaldı. Ümraniyespor'un golü Barış Ekincier'den gelirken, Sakaryaspor'un eşitliği sağlayan golü Zwolinski attı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Batuhan Kolak, Kemal Elmas, Hüsnü Emre Çelimli
Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Caner Erkin, Mirza Cihan (Burak Çoban dk. 46), Burak Altıparmak (Mete Kaan Demir dk. 72), Vukovic, Eren Erdoğan (Zwolinski dk. 46), Kakuta (Akuazaoku dk. 90+4), Ben Yedder (Alaaddin Okumuş dk. 56)
Yedekler: Oğuzhan Açıl, Sadık Çiftpınar, Alparslan Demir, Göktuğ Baytekin, Doğukan Tuzcu
Teknik Sirektör: Serhat Sütlü
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Fatih Karasu dk. 74), Burak Öksüz, Serkan Göksu, Hoti (Bardhi dk. 46), Glumac, Djokanovic, Talha Bartu Özdemir (Yusuf Deniz Şaş dk. 86), Batuhan Çelik, Barış Ekincier (Benny dk. 63), Atalay Babacan (Kubilay Aktaş dk. 86)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Kocatürk, Efe Anaç, Ali Yavuz Demir, Ömer Kanpalta
Teknik Direktör: Tayfun Albayrak
Goller: Barış Ekincier (dk. 13) (Ümraniyespor), Zwolinski (dk. 83) (Sakaryaspor)
Kırmızı kartlar: (Caner Erkin dk. 52) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Salih Dursun, Vukovic, Serkan Yavuz (Sakaryaspor), Hoti, Barış Ekincier, Djokanovic, Fatih Karasu (Ümraniyespor) - SAKARYA