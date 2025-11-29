Haberler

Sakaryaspor ve Ümraniyespor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor, sahasında Ümraniyespor ile yaptığı maçta 1-1 berabere kaldı. Ümraniyespor'un golü Barış Ekincier'den gelirken, Sakaryaspor'un eşitliği sağlayan golü Zwolinski attı.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Batuhan Kolak, Kemal Elmas, Hüsnü Emre Çelimli

Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Caner Erkin, Mirza Cihan (Burak Çoban dk. 46), Burak Altıparmak (Mete Kaan Demir dk. 72), Vukovic, Eren Erdoğan (Zwolinski dk. 46), Kakuta (Akuazaoku dk. 90+4), Ben Yedder (Alaaddin Okumuş dk. 56)

Yedekler: Oğuzhan Açıl, Sadık Çiftpınar, Alparslan Demir, Göktuğ Baytekin, Doğukan Tuzcu

Teknik Sirektör: Serhat Sütlü

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Fatih Karasu dk. 74), Burak Öksüz, Serkan Göksu, Hoti (Bardhi dk. 46), Glumac, Djokanovic, Talha Bartu Özdemir (Yusuf Deniz Şaş dk. 86), Batuhan Çelik, Barış Ekincier (Benny dk. 63), Atalay Babacan (Kubilay Aktaş dk. 86)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Kocatürk, Efe Anaç, Ali Yavuz Demir, Ömer Kanpalta

Teknik Direktör: Tayfun Albayrak

Goller: Barış Ekincier (dk. 13) (Ümraniyespor), Zwolinski (dk. 83) (Sakaryaspor)

Kırmızı kartlar: (Caner Erkin dk. 52) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Salih Dursun, Vukovic, Serkan Yavuz (Sakaryaspor), Hoti, Barış Ekincier, Djokanovic, Fatih Karasu (Ümraniyespor) - SAKARYA

