SMS Grup Sarıyerspor: 0-0

SMS Grup Sarıyerspor: 0-0
Güncelleme:
1. Lig'in 28. haftasında Sakaryaspor, SMS Grup Sarıyerspor'u konuk etti. Mücadele her iki takımın da gol atamadığı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İki takım da fırsatları değerlendiremedi.

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Fatih Tokail, Harun Terin, Mehmet Şengül

SAKARYASPOR: Jakub Szumski, Emrecan Terzi (Dk. 46 Alaaddin Okumuş), Batuhan Çakır, Salih Dursun, Ruan Teixeira (Dk. 46 Emre Demir), Josip Vukovic, Serkan Yavuz, Owusu Kwabena, Sergio Pena (Dk. 82 Kerem Şen), Mete Kaan Demir (Dk. 82 Ismaila Soro), Melih Bostan (Dk. 46 Lukasz Zwolinski)

Sms GRUP SARIYERSPOR: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 90+1 Hamidou Traore), Enver Kulasin (Dk. 90+5 Eşref Korkmazoğlu), Andre Poko, Marcos Silva, Moustapha Camara (Dk. 72 Malaly Dembele), Emeka Eze (Dk. 90+5 Fethi Özer)

SARI KARTLAR: Emrecan Terzi, Salih Dursun, Josip Vukovic ( Sakaryaspor ), Metehan Mert, Ömer Bayram, Malaly Dembele ( Sms Grup Sarıyerspor)

1'inci Lig'in 28'inci haftasında Sakaryaspor sahasında SMS Grup Sarıyerspor'u konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

21'inci dakikada Sarıyerspor'da uzak köşeye şut çekmek isteyen Enver Kulasin'in vuruşu kaleci Szumski'de kaldı.

28'inci dakikada Sakaryaspor Melih Bostan ile gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Ruan'ın ceza sahasına kestiği ortaya yükselen Melih'in kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

54'üncü dakikada gelişen Sarıyerspor atağında Enver Kulasin'in içeriye çevirdiği topu Batuhan araya girerek uzaklaştırdı.

85'inci dakikada Sakaryaspor, Zwolinski ile gole yaklaştı. Sağ taraftan gelişen atakta topla ceza sahasına giren Zwolinski'nin sert şutunu kaleci Mert kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
