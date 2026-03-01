Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında karşılaşan Sakaryaspor ile SMS Grup Sarıyer, oynanan maçta 0-0 berabere kaldı. Maçta Vukovic kırmızı kartla oyundan atılırken, iki takımda birkaç sarı kart gördü.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Fatih Tokail, Harun Terin, Mehmet Şengül

Sakaryaspor : Szumski, Teixeira (Dk. 46 Emre Demir), Emrecan Terzi (Dk. 46 Aladdin Okumuş), Batuhan Çakır, Mete Kaan Demir (Dk. 82 Soro), Pena Flores (Dk. 82 Kerem Şen), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Owusu, Vukovic, Melih Bostan (Dk. 46 Zwolinski)

Sms Grup Sarıyer : Mert Furkan Bayram, Metehan Mert, Ömer Bayram, Caner Osmanpaşa, Enver Kulasın (Dk. 90 Eşref Korkmazoğlu), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 90 Traore), Poko, Camara (Dk. 71 Dembele), Cebrail Karayel, Marcos Silva, Eze (Dk. 90+3 Fethi Özer)

Kırmızı kart: Vukovic (Maç bitiminde) ( Sakaryaspor )

Sarı kartlar: Dk. 38 Emrecan Terzi, Dk. 90+3 Salih Dursun ( Sakaryaspor ), Dk. 69 Metehan Mert, Dk. 90+3 Ömer Bayram, Dk. 90+4 Dembele ( Sms Grup Sarıyer )

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Sakaryaspor ile SMS Grup Sarıyer 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
