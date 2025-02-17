Sakaryaspor ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Sakaryaspor-MKE Ankaragücü maçı 2-2 sonuçlandı. Sakaryaspor'un gollerini Mendy ve Ozegovic atarken, MKE Ankaragücü'nün golleri ise Bajic ve Kwabena'dan geldi. Maçta toplam iki kırmızı kart gösterildi.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Alpaslan Şen, Şenol Bektaş, Ömer Lütfü Aydın
Sakaryaspor : İsmail Çipe, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Aabid (Dk. 64 Kabow), Ozegovic, N'Koulou, Burak Altıparmak, Mendy (Dk. 64 Kakuta), Burak Çoban (Dk. 89 Emre Demir), Simon (Dk. 72 Ömer Hasan Şişmanoğlu)
Mke Ankaragücü : Ertaç Özbir, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Cephas), Yıldırım Mert Çetin, Bajic (Dk. 83 Cem Türkmen), Rakoczy (Dk. 53 Kwabena), Mahmut Tekdemir, Rotariu, Özgür Aktaş, Schulz, Hayrullah Bilazer (Dk. 43 İsmail Çokçalış), Osman Çelik (Dk. 81 Yusuf Emre Gültekin)
Goller: Dk. 21 Mendy, Dk. 84 Ozegovic (Sakaryaspor), Dk. 59 Bajic, Dk. 62 Kwabea (MKE Ankaragücü)
Kırmızı Kartlar: Dk. 90+7 Cephas, 90+9 Kwanbea (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Dk. 55 Burak Altıparmak, Dk. 67 Ozegovic, Dk. 90+9 İsmail Çipe (Sakaryaspor), Dk. 76 Schulz, Dk. 81 Osman Çelik, Dk. 89 Özgür Aktaş, Dk. 90+2 Yusuf Emre Gültekin, 90+6 Cem Tuna Türkmen, Dk. 90+9 Yıldırım Mert Çetin (MKE Ankaragücü)
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasındaki Sakaryaspor-MKE Ankaragücü karşılaşması 2-2 berabere bitti.