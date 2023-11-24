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Sakaryaspor ve Erzurumspor FK Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor ile Erzurumspor FK arasındaki maç 2-2 berabere sonuçlandı. Del Valle ve Mikail Okyar'ın golleriyle öne geçen Sakaryaspor, Eren Tozlu ve Rosheuvel'in golleriyle beraberliği sağladı.