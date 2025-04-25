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Sakaryaspor'un Yeni Teknik Direktörü İrfan Buz ile Hazırlıklarına Başladı

Sakaryaspor'un Yeni Teknik Direktörü İrfan Buz ile Hazırlıklarına Başladı
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Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor, Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yeni teknik direktör İrfan Buz yönetiminde başladı. Buz, takımın kaliteli olduğunu ve moral motivasyona ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor, pazar günü karşılaşacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü İrfan Buz ile başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde yeni Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Dinamik ısınma, dar alanda pas çalışması yapan yeşil-siyahlılar, taktik çalışmalarla idmana devam etti. Takımı ve Sakaryaspor'un ligdeki yerini değerlendiren teknik adam Buz, "Her şeyden önce buraya gelmek çok güzel. 30 yıl evvel bu sahada antrenmana da çıktım. Buranın suyunu içmiş ve aynı zamanda buranın formasını giymiş bir insan olarak mutluyum. Çok çabuk gelişti olaylar. Daha dün Mostar'daydık. Oradaki işlemleri yaptıktan sonra gece geldik kulübümüze. Bazı camialar vardır, Sakaryaspor'da onlardan bir tanesi. Her şey için elini veya gövdenizi taşın altına sokmaya değer. Gerçekten çok önemli ve çok büyük bir camia" dedi.

"Kaliteli bir takımada sahip olduğumuzu söyleyebilirim"

Sakaryaspor'un kaliteli bir takıma sahip olduğunu belirten Buz, "Tabii buradaki durumu da konuşmak durumundayız. Negatif bir momentuma girilmişti, moral ve motivasyon ile ilgili özellikle zihinsel anlamda takımın ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Futbolun içerisinde zaman kavramı çok önemli. Çok kısa zamanımız var o yüzden bu konularda birebir görüşmelerimiz olacak. Çok fazla gol yemişiz, takım savunması ve savunma ile ilgili sıkıntılar var. Ancak futbolcu kardeşlerimize bizim onlara yardım ettikten sonra taktik disiplinle ve her şeyini bu forma için vermek için sahaya çıktılarında, kaliteli bir takımada sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Gerçekten burada büyük Sakaryaspor taraftarımıza da güveniyorum. Onlara çok ihtiyacımız var. Ben sadece burada yardımcı olabilirim, onlardan da tabii o yardımı ve kenetlenmeyi bekliyorum. Kendi sahamızda 2 tane müsabakamız var, ilk müsabakamızı içeride Erzurum ile oynuyoruz. Müsabakanın ne kadar ciddi olduğunu biliyoruz. Futbolcularımızın bu konuda gerekli reaksiyonu göstereceğine inanıyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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