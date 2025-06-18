Sakaryaspor'un 60. Yılı Coşkuyla Kutlandı

SAKARYASPOR'un 60'ıncı yıl dönümü, taraftar grubu Tatangalar ve vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı. Yürüyüşle başlayan etkinlikler, konser ve havai fişek gösterileriyle renklendi.

Sakaryaspor'un kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümü, Sakarya'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Sakaryaspor taraftar grubu Tatangalar ve çok sayıda Sakaryalı vatandaşın katılımıyla gerçekleşen kutlama yürüyüşü Çark Caddesi'nde başladı. Yürüyüş, eski Sakarya Atatürk Stadı'nda bulunan kale arkası açık tribününün olduğu yerde kurulan sahnede düzenlenen gösterilerle devam etti.

Kutlama programında konuşan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı, "Büyük Sakaryaspor camiası, bu arma tribünlerde yankılanan maçlardan sokakta koşturan çocuklara, bir sevdanın adıdır. Renklerimizin siyahı, mücadelemizin, bazen hayal kırıklıklarımızın ama asla vazgeçmeyişimizin simgesidir. Yeşilimiz ise umudumuzun, inancımızın ve her zaman yeniden başlayabilme gücümüzün ifadesidir. Sakaryaspor'umuzun bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza ve en önemlisi bir gün bile desteklerini esirgemeyen bu büyük taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de Sakaryaspor'umuzu yalnızca sportif başarılara değil, şehrin tüm dinamikleriyle birleştirip gençlere ilham veren, topluma değer katan bir yapı haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Başarılarla dolu gururla anılacak nice 60 yıllara diliyorum" dedi.

Başkan Kıratlı'nın konuşmasının ardından program, havai fişek gösterileri ve sahne alan yerel sanatçıların canlı müzik performanslarıyla sona erdi.