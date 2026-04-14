Sakaryaspor'un 10 yılın ardından yükseldiği Trendyol 1. Lig serüveni 4 sezon sürdü

Trendyol 1. Lig'in bitimine 3 hafta kalan küme düşen Sakaryaspor'un, 10 yılın ardından yükseldiği ligde 4 sezon süren serüveni sona erdi.

Türkiye'nin köklü takımlarından yeşil-siyahlı takım, 2011-2012 sezonunda düştüğü 2. Lig'den tekrar bir üst lige yükselmek için uzun süre mücadele etti.

Mazisinde Türkiye kupası bulunan, Türk futboluna birçok yıldız kazandıran, 3. Lig'de son maçta averajla ligde kalan Sakarya temsilcisi, 2021-2022 sezonunun bitimine 2 hafta kala 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

10 yılın ardından yer aldığı ligde inişli çıkışlı performans gösteren Sakarya ekibi, 2022-2023 sezonunu 62 puanla 5. sırada kapattı ve play-off oynamaya hak kazandı.

Sakaryaspor, play-off turu ilk maçında Eyüpspor'a 120+1'inci dakikada yediği golle 1-0 mağlup olarak elendi.

Süper Lig'in kapısından döndü

2023-2024 sezonuna istediği gibi başlayamayan yeşil-siyahlı takım, daha sonra toparlanarak ligi 60 puanla 3. sırada bitirdi ve play-off finali oynamaya hak kazandı.

Play-off finalinde normal süresi 1-1 biten maçta Bodrumspor'a 3-1 yenilen Sakaryaspor, en son 16 sezon (2006-2007) önce mücadele ettiği Süper Lig'in kapısından döndü.

Son maçta lige tutundu

Oyuncu grubunun tamamına yakınını değiştirerek 2024-2025 sezonuna başlayan Sakarya temsilcisi, idari ve ekonomik sorunlarla da mücadele etti.

İstediği sonuçları alamayan Sakaryaspor, son haftaya 48 puanla 15. sırada girdi.

Ligin 38. haftasında aldığı galibiyetle ligde kalan Sakaryaspor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi vererek geçirdiği sezonu 13 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 12 beraberlik sonucunda 51 puanla 13. sırada tamamladı.

Play-off finalinden 2. Lig'e

Bu sezona yaptığı transferlerle başlayan Sakaryaspor, istediği sonuçları alamayınca ligin ilk yarısını 22 puanla 16. sırada tamamladı.

Sakarya temsilcisi, ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapsa da ligin ikinci yarısının ilk maçında Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalarak 23 puanla düşme hattına geriledi.

Ardından oynadığı 7 maçtan 6 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrılan yeşil-siyahlı takım, ligin 27. haftasını 24 puanla 18. sırada kapattı.

Sonrasında sahaya çıktığı 4 maçtan 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak puanını 32 yapan Sakarya temsilcisi, 31. haftayı 17. sırada bitirdi ve ligde kalma yolunda umutlandı.

Sakaryaspor, 32. haftada aynı puandaki rakibi Serikspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak hem 3 puan kaybetti hem de ligin ilk yarısındaki maçta 3-2 yenilmesi nedeniyle ikili averaj rakibine geçti.

Rakiplerinin kaybettiği ligin 33. haftasında evinde İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Sakarya ekibi, bu fırsatı kullanamadı ve 33 puanla 18. sırada kendine yer buldu.

Yeşil-siyahlı takım, 34. haftada deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 2-0 yenilerek ligde kalma yolunda ağır darbe aldı.

Ligin 35. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'a 2-1 yenilen Sakarya temsilcisi, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü.

Sakaryaspor, son iki sezondur hem idari hem ekonomik hem de sportif olarak sıkıntılar yaşamasına rağmen son haftalarda ligde kalma yolunda önüne gelen fırsatları kullanamayınca play-off'larda yer aldığı ve final oynadığı lige veda etti.

Sakaryaspor, ligin bitimine 3 hafta kalmasına rağmen en çok mağlubiyet yaşadığı ve gol yediği, en az puan topladığı ve gol attığı sezonu geride bıraktı.

Sakarya temsilcisinin 4 sezon mücadele ettiği 1. Lig performansı şu şekilde:

Sezon Maç G M B A Y AV P 2022-2023 36 20 14 2 59 47 12 62 2023-2024 34 17 8 9 50 35 15 60 2024-2025 38 13 13 12 48 54 -6 51 2025-2026 35 8 18 9 44 62 -18 33

4 sezonda 12 teknik direktör görev yaptı

Sakaryaspor, teknik direktör konusunda da "istikrarsız" grafik çizdi.

Yeşil-siyahlı takımda 4 sezonda İlker Püren, Serkan Özbalta, Taner Taşkın, Tuncay Şanlı, Coşkun Demirbakan, Suat Kaya, Mesut Bakkal, İrfan Buz, Serhat Sütlü, Furkan Köseoğlu, Hakan Kutlu ve Mustafa Dalcı teknik direktör olarak görev yaptı.