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Sakaryaspor, Ümraniyespor Maçına Hazırlık Yapıyor

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışmaları yapıldı.

- Sakaryaspor, Ümraniyespor mesaisinde

SAKARYA - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde basına açık şekilde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda top kapma çalışmaları yapan yeşil-siyahlılar, antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı.

Ayrıca, Oğuzhan Çapar, Emre Demir ve Cebrail Karayel takımdan ayrı çalıştı.

Sakaryaspor, Ümraniyespor Maçına Hazırlık Yapıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - Spor

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