Sakaryaspor Teknik Direktörü: 'Rakip oyuncuların direnciyle karşılaşacağımızı biliyorduk'

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, Adana Demirspor maçının ardından, "Rakip oyuncuların direnciyle karşılaşacağımızı biliyorduk. Çok fazla konuşacak bir şey yok" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, "Adana Demirspor'un saygınlığından bahsetmiştim oyuncularıma. Şu an zor günler geçiriyorlar ve onurları için mücadele ediyorlar. Rakip oyuncuların direnciyle karşılaşacağımızı biliyorduk. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Adana Demirspor oyuncularına teşekkür ediyorum verdikleri mücadele ve gösterdikleri azimden dolayı. İnşallah bu kötü günleri en kısa zamanda tamamlarlar" açıklamasında bulundu. - ADANA