Sakaryaspor, Teknik Direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı

Sakaryaspor, Teknik Direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, Boluspor'a 4-1 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Buz'a geçmişteki hizmetleri için teşekkür etti ve yeni bir yapılanma sürecine gireceğini duyurdu.

Sakaryaspor, Teknik Direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Sakaryaspor'un, Boluspor'a 4-1 mağlup olmasının ardından yönetim kurulu bazı kararlar aldı. Bu kararlar çerçevesinde yeşil-siyahlı yönetim, takımın teknik direktörü İrfan Buz ile yollarını ayırdı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu başarılı performans nedeniyle yeni sezonda da görevine devam etmesi yönünde karar aldığımız Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile, yapılan son değerlendirmeler neticesinde yollarımızı ayırma kararı alınmıştır. İrfan Buz'a Sakaryaspor camiasına vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz. Sakaryaspor, hedefleri doğrultusunda güçlü bir yapılanma içerisinde yoluna devam edecek ve camiasının desteğiyle başarıya ulaşacaktır" denildi.

Öte yandan, Boluspor karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İrfan Buz, istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusu üzerine, "Taraftarların tepki göstermesi normal, onların hakkı, galibiyet görmek istiyorlar. Kızgınlık ya da hayal kırıklığı yaşamaları oldukça doğal. Ancak şunu söylüyorum; bu tür sıkıntılar futbolun içinde var. Ben Sakaryaspor'da iki farklı takımla mücadele ettim. Ligde kaldığımız kadrodan şu anda sadece 5 futbolcumuz var. Zaman zaman sıkıntılar oluyor. Buna da çözüm bulacağız" cevabını vermişti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail ordusu: İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü

Hamas'ın meşhur komutanı, bu binada öldürüldü
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Beykoz Çayır Festivali'nde akıma kapılan genç hayatını kaybetti

Festivalde korkunç ölüm! Ünlü şarkıcının da konseri iptal edildi
500 lira yüzünden kiracısını döverek ölümüne neden olan öğretmen hıçkıra hıçkıra ağladı

Kiracısının ölümüne neden olan öğretmen hıçkıra hıçkıra ağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.