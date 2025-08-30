Sakaryaspor, Teknik Direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı

Sakaryaspor, Teknik Direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Sakaryaspor'un, Boluspor'a 4-1 mağlup olmasının ardından yönetim kurulu bazı kararlar aldı. Bu kararlar çerçevesinde yeşil-siyahlı yönetim, takımın teknik direktörü İrfan Buz ile yollarını ayırdı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu başarılı performans nedeniyle yeni sezonda da görevine devam etmesi yönünde karar aldığımız Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile, yapılan son değerlendirmeler neticesinde yollarımızı ayırma kararı alınmıştır. İrfan Buz'a Sakaryaspor camiasına vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz. Sakaryaspor, hedefleri doğrultusunda güçlü bir yapılanma içerisinde yoluna devam edecek ve camiasının desteğiyle başarıya ulaşacaktır" denildi.

Öte yandan, Boluspor karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İrfan Buz, istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusu üzerine, "Taraftarların tepki göstermesi normal, onların hakkı, galibiyet görmek istiyorlar. Kızgınlık ya da hayal kırıklığı yaşamaları oldukça doğal. Ancak şunu söylüyorum; bu tür sıkıntılar futbolun içinde var. Ben Sakaryaspor'da iki farklı takımla mücadele ettim. Ligde kaldığımız kadrodan şu anda sadece 5 futbolcumuz var. Zaman zaman sıkıntılar oluyor. Buna da çözüm bulacağız" cevabını vermişti. - SAKARYA