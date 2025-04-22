Sakaryaspor, Teknik Direktör İlker Püren ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından haftasında Sakaryaspor, Teknik Direktör İlker Püren ile yollarını ayırdı. Kulüpten konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İlker Püren ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - SAKARYA