Sakaryaspor, Teknik Direktör İlker Püren'i Getiriyor
Sakaryaspor, Mustafa Dalcı ile yollarını ayırarak teknik direktörlük görevine İlker Püren ile anlaştı. Kulüp, resmi açıklama yaparak bu durumu duyurdu.
Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Sakaryaspor, İlker Püren ile anlaşma sağladı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine İlker Püren'i getirdi. Hususa ilişkin yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor