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Sakaryaspor Son Haftada Esenler Erokspor'u 2-0 Mağlup Etti

Sakaryaspor Son Haftada Esenler Erokspor'u 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in son haftasında Sakaryaspor, Esenler Erokspor'u evinde 2-0 yenerek ligde kalmayı başardı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında oynanan Sakaryaspor- Esenler Erokspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Öncelikle Sakaryaspor'u tebrik ediyorum, ligde kaldıkları için hayırlı olsun diyorum. Biz özellikle Bandırma maçını kaybedip play-off iddiamızı yitirdikten sonra doğal olarak bütün konsantrasyon ve motivasyonumuz aşağıya düştü. Buraya hep genç oyuncular ile geldik. Ama bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum son maça kadar bizimle beraber kulübümüz için mücadele ettiler. Tek amacımız bugün sahada onurlu bir mücadele vermekti. Hiçbir dedikoduya meydan vermeden yapabildiğimizin en iyisini yapmak için mücadele ettik. Hatalar yapıp goller yedik, kaybettik ve çok fazla söylenecek bir şey yok. Artık gelecek sezon ile alakalı planlama için önümüze bakacağız" dedi.

Buz: "Tamamen haklı kazandığımız bir mücadeleydi"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Baktığınız zaman gerçekten çok dönemeçten geçtiğimizi söyleyebiliriz Sakaryaspor olarak. En başta taraftarımıza da çok teşekkür ediyoruz, bizi bugün ittiler, inandırdılar. Sadece bu müsabakada değil, Erzurum müsabakasında da aynı şekil. Ligi değerlendirdiğiniz zaman çok kapsamlı değerlendirmeniz gerekiyor. Zaman zaman sizin hedefleriniz olur, o hedeflere farklı faktörlerden dolayı ulaşamayabilirsiniz. Daha sonrasında negatif bir momentuma giriliyor. Bugün baktığınızda Ankaragücü küme düştü, çok büyük bir camia. Burada en çok sevindiğim olay, biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik, kimseye bakmadan. Esenler Erokspor'da iyi bir takım, özellikle geçiş oyunlarını çok iyi yapan bir takım, çok dikkatli olmak gerekiyor. Bugün özellikle baktığınızda geriye çekilmedik, baskıya devam etik. Kalecimiz Szumskı'nin müthiş kurtarışları var ancak bütün müsabakaya baktığınızda tamamen haklı kazandığımız bir mücadeleydi. Bu baskı ve stres altında kolay olmuyor futbolda, bu bir inançtır. Ben her zaman futbolcularıma da bunu söylüyorum; inancın altını da dolduracaksın. Futbolcularımı ve bütün Sakaryaspor camiasını kutluyor, onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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