Sakaryaspor, Savunma Oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı Transfer Etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni oyuncusuna başarılar diledi.
Sakaryaspor, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor