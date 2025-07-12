Sakaryaspor, Rijad Kobiljar'ı Transfer Etti
Sakaryaspor, 29 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rijad Kobiljar ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, yeni transferine başarılar diledi.
Sakaryaspor, 29 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rijad Kobiljar'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, 29 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rijad Kobiljar ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Rijad Kobiljar ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor