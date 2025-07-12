Sakaryaspor, Rijad Kobiljar'ı Transfer Etti

Sakaryaspor, Rijad Kobiljar'ı Transfer Etti
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Sakaryaspor, 29 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rijad Kobiljar ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, yeni transferine başarılar diledi.

Sakaryaspor, 29 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rijad Kobiljar'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, 29 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rijad Kobiljar ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Rijad Kobiljar ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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