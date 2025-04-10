Trump, Çin'e vergiyi yüzde 145'e çıkardı

Trump'ın piyasalar umurunda değil! Çin'e vergiyi yine artırdı
Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı

Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı
Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı

Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama

Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den dikkat çeken açıklama

Sakaryaspor Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında karşılaşacağı Pendikspor maçı için hazırlıklara başladı. Antrenman Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirildi.

- Sakaryaspor, Pendikspor mesaisine başladı

SAKARYA - Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor, pazar günü karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması yapan yeşil-siyahlılar, antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.