Sakaryaspor Pendikspor Maçına Hazırlanıyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında karşılaşacağı Pendikspor maçı için hazırlıklara başladı. Antrenman Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirildi.
- Sakaryaspor, Pendikspor mesaisine başladı
SAKARYA - Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor, pazar günü karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı.
Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması yapan yeşil-siyahlılar, antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - Spor