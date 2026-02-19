Haberler

Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 0 Pendikspor : 2

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Sakaryaspor, Pendikspor'u konuk ettiği maçta 2-0'lık skorla mağlup oldu. Golleri 84. dakikada Harris (penaltı) ve 90+6. dakikada Wilks kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Pendikspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

33. dakikada Sakaryaspor'un rakip ceza sahasının hemen sol üst kısmından Pena'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Deniz Dilmen topu kornere çeldi.

84. dakikada kazandıkları penaltı kararında topun başına geçen Harris, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

90+6. dakikada sol kanatta ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Wilks, kaleci ile karşı karşıya Pozisyonda topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Sakarya Yeni Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Harun Güngör, Selahattin Altay

Sakaryaspor: Szumski, Teixeira (Haydar Karataş dk. 81), Mete Kaan Demir, Pena (Mirza Cihan dk. 73), Serkan Yavuz, Owusu (Emrecan Terzi dk. 57), Arif Kocaman, Vukovic, Fofana (Soro dk. 46), Burak Bekaroğlu, Engin Poyraz Efe Yıldırım (Melih Bostan dk. 57)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Batuhan Çakır, Kerem Şen, Salih Dursun, Caner Erkin

Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Sequeira (Ahmet Karademir dk. 73), Denic, Harris (Berkay Sülüngöz dk. 88), Wilks, Hakan Yeşil, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Kitsiou (Adnan Uğur dk. 87), Yiğit Fidan

Yedekler: Emre Koyuncu, Utkuyuvakuran, Hamza Yiğit Akman, Enis Safin, Efehan Pekdemir, Oğulcan Aşıkcı, Tarık Tekdal

Goller: Harris (dk. 84 pen.) Wilks (dk. 90+6) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Burak Bekaroğlu, Pena, Vukovic, Emrecan Terzi (Sakaryaspor), Sequeira, Mesut Özdemir, Harris (Pendikspor) - SAKARYA

