Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 0 Pendikspor : 2
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Sakaryaspor, Pendikspor'u konuk ettiği maçta 2-0'lık skorla mağlup oldu. Golleri 84. dakikada Harris (penaltı) ve 90+6. dakikada Wilks kaydetti.
Maçtan dakikalar
33. dakikada Sakaryaspor'un rakip ceza sahasının hemen sol üst kısmından Pena'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Deniz Dilmen topu kornere çeldi.
84. dakikada kazandıkları penaltı kararında topun başına geçen Harris, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
90+6. dakikada sol kanatta ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Wilks, kaleci ile karşı karşıya Pozisyonda topu ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Sakarya Yeni Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Harun Güngör, Selahattin Altay
Sakaryaspor: Szumski, Teixeira (Haydar Karataş dk. 81), Mete Kaan Demir, Pena (Mirza Cihan dk. 73), Serkan Yavuz, Owusu (Emrecan Terzi dk. 57), Arif Kocaman, Vukovic, Fofana (Soro dk. 46), Burak Bekaroğlu, Engin Poyraz Efe Yıldırım (Melih Bostan dk. 57)
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Batuhan Çakır, Kerem Şen, Salih Dursun, Caner Erkin
Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Sequeira (Ahmet Karademir dk. 73), Denic, Harris (Berkay Sülüngöz dk. 88), Wilks, Hakan Yeşil, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Kitsiou (Adnan Uğur dk. 87), Yiğit Fidan
Yedekler: Emre Koyuncu, Utkuyuvakuran, Hamza Yiğit Akman, Enis Safin, Efehan Pekdemir, Oğulcan Aşıkcı, Tarık Tekdal
Goller: Harris (dk. 84 pen.) Wilks (dk. 90+6) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Burak Bekaroğlu, Pena, Vukovic, Emrecan Terzi (Sakaryaspor), Sequeira, Mesut Özdemir, Harris (Pendikspor) - SAKARYA