Sakaryaspor, Ömer Şişmanoğlu'nu Kadrosuna Kattı

Sakaryaspor, Iğdır FK'dan golcü oyuncu Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna kattı.

Sakaryaspor'da ara transfer hareketliliği sürüyor. Transfer döneminin açılması ile birlikte takviyelere devam eden yeşil-siyahlılar, son olarak Iğdır FK forması giyen forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Son olarak Iğdır FK forması giyen forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile sözleşme imzaladık" denildi. - SAKARYA