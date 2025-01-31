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Sakaryaspor, Ömer Şişmanoğlu'nu Kadrosuna Kattı

Sakaryaspor, Ömer Şişmanoğlu'nu Kadrosuna Kattı
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Sakaryaspor, ara transfer döneminde Iğdır FK'dan forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp, transfer çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Sakaryaspor, Iğdır FK'dan golcü oyuncu Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna kattı.

Sakaryaspor'da ara transfer hareketliliği sürüyor. Transfer döneminin açılması ile birlikte takviyelere devam eden yeşil-siyahlılar, son olarak Iğdır FK forması giyen forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Son olarak Iğdır FK forması giyen forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile sözleşme imzaladık" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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