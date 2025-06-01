Sakaryaspor Olağanüstü Genel Kurulu 8 Haziran'a Ertelendi

Sakaryaspor'da geçtiğimiz haftalarda alınan olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle 8 Haziran tarihine ertelendi.

Sakaryaspor'da mevcut başkan Cumhur Genç ve yönetimi olağanüstü kongre kararı almıştı. Atatürk Stadyumu'nun toplantı salonunda bugün yapılan kongreye bazı kurul üyeleri katıldı. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenen olağanüstü genel kurul, 8 Haziran Pazar günü saat 12.00'de yapılacak. Atatürk Stadyumu'nda düzenlenmesi beklenen kongrede yeterli çoğunluğun sağlanması beklemeksizin, Sakaryaspor'un yeni başkanı ve yönetim kurulu oylanacak. - SAKARYA