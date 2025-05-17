Sakaryaspor Olağanüstü Genel Kurul Kararını Aldı

Sakaryaspor Olağanüstü Genel Kurul Kararını Aldı
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Sakaryaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, 17.05.2025 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. Toplantı 1 Haziran 2025'te Sakarya Atatürk Stadyumu'nda yapılacak.

Sakaryaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, gerçekleştirdikleri toplantıda Olağanüstü Genel Kurur kararı aldı.

Konuya ilişkin Sakaryaspor'un sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Sakaryaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu 17.05.2025 tarihinde saat 14.00'de dernek merkezinde gerçekleştirdikleri toplantıda oy çokluğu ile Olağanüstü Genel Kurul kararı almışlardır. Sakaryaspor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2025 günü saat 12.00'de Sakarya Atatürk Stadyumu'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 8 Haziran 2025 günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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