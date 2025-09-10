Sakaryaspor, Mete Kaan Demir ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Demir'e başarılar diledi.
Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mete Kaan Demir ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoşgeldin Mete Kaan Demir." ifadeleri kullanıldı.
Mete Kaan Demir, geçen sezon forma giydiği Gençlerbirliği ve Atko Grup Pendikspor ile 1. Lig'de 33 maça çıkmıştı.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor