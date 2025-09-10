Haberler

Sakaryaspor, Mete Kaan Demir ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Demir'e başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mete Kaan Demir ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoşgeldin Mete Kaan Demir." ifadeleri kullanıldı.

Mete Kaan Demir, geçen sezon forma giydiği Gençlerbirliği ve Atko Grup Pendikspor ile 1. Lig'de 33 maça çıkmıştı.

