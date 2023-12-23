Sakaryaspor, Kocaelispor'u 3-1 Yendi
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 yendi.
1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
25. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Del Valle'nin şutunda kaleci Gökhan Değirmenci topu kornere çeldi.
31. dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın pasında topla buluşan Cem Ekinci meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
40. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Del Valle'nin şutunda top ağlara gitti. 1-1
47. dakikada Candeias uzaktan kaleyi denedi, şut az farkla dışarı çıktı.
68. dakikada Ali Ülgen'in ceza sahası dışından şutunda top Emir Ortakaya'ya çarparak filelerle buluştu. 2-1
78. dakikada Atilla Turan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Cihan Topaloğlu topu kornere çeldi.
81. dakikada Del Valle'nin pasıyla ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Dino Ndlovu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
88. dakikada Kocaelispor kalesinde yaşanan karambol sonrasında topla buluşan Burak Süleyman'ın vuruşu üst direkten geri döndü.
Hakemler: Gürcan Hasova, Baran Eraslan, Seyfettin Ünal
Sakaryaspor : Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Isaac Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Odise Roshi, Sinan Kurt (Rotman dk. 46), Murat Cem Akpınar (Mikail Okyar dk. 89), Del Valle (Burak Süleyman dk. 83), Kabongo Kasongo (Ndlovu dk. 74)
Yedekler: İbrahim Demir, Çağlayan Menderes, Yakup Anıl Karadağ, Nsana Etienne Simon, Bülent Cevahir, Umut Uzun
Teknik Direktör: Turgay Karslı
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Atila Turan, Breze Fofana (Mert Çölgeçen dk. 66), Yusuf Cihat Çelik (Giorgi Beridze dk. 73), Barış Alıcı (Yusuf Emre Gültekin dk. 66), Candeias, Cem Ekinci (Atabey Çiçek dk. 83), Douglas
Yedekler: Harun Tekin, Alihan Kubalas, Bedirhan Yıldız, Mehmet Yılmaz, Mesut Can Tunalı, Burak Öksüz
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Del Valle (dk. 40), Ali Ülgen (dk. 68), Dino Ndlovu (dk. 81) (Sakaryaspor), Oğuz Ceylan (dk. 31) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Cihan Topaloğlu, Odise Roshi (Sakaryaspor), Emir Ortakaya, Mert Çölgeçen (Kocaelispor) - SAKARYA